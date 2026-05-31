В Красноярске пройдут выборы депутатов Национальной ассамблеи Гвинеи

Граждане Гвинеи смогут принять участие в выборах в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 31 мая, граждане Гвинейской Республики, проживающие в Красноярске и других регионах Сибири, смогут принять участие в выборах депутатов Национальной ассамблеи страны. В российском Центризбиркоме уточнили, что избирательный участок находится в здании КрасГМУ на улице Партизана Железняка.

Всего в парламенте африканского государства 147 депутатов. Гвинейцы, проживающие за рубежом, смогут проголосовать в странах, где есть диппредставительство республики. В России принять участие в выборах можно в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске.

В Гвинее около семи миллионов избирателей. Они голосуют на избирательных участках с 7:00 до 18:30 на территории страны.

Ранее мы писали, что 1 июня 2026 года в Красноярском крае впервые запретят продажу алкоголя.