Добровольцев для обустройства маршрута к Дуссе-Алиню ищут в Хабаровском крае

Экологический маршрут «Затерянный мир Дуссе-Алиня» помогут обустроить волонтеры. Совместно с сотрудниками заповедника им предстоит установить навигационное оборудование, чтобы создать безопасный маршрут для туристов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сейчас специалисты Буреинского заповедника уже приступили к набору добровольцев, в число которых может войти любой желающий старше 18 лет.
— Членом экспедиции может стать любой гражданин старше 18 лет даже без туристского опыта, однако наличие такого будет преимуществом. Кандидаты также должны быть готовы к физической работе на свежем воздухе. Всем необходимым навыкам (работе с маркировочными материалами, правилам установки указателей, основам безопасности в тайге) обучим на месте, — отметили организаторы.
Экспедиция состоится с 30 августа по 10 сентября. Помимо помощи в проекте, волонтеры смогут увидеть хребет Дуссе-Алинь.
Уточняется, добровольцу нужно будет лишь добраться до поселка Березовый (он расположен на станции Постышево), а питанием, снаряжением, брендированной экипировкой обеспечат уже сами организаторы проекта. Сопровождать экспедицию будут опытные аттестованные инструкторы-проводники.
Напомним, что проект «Тропой Дуссе-Алиня» стал победителем грантового конкурса для молодых защитников природы. Он не только открывает жителям и гостям региона доступ к живописнейшему горному массиву, но и задает стандарты ответственного отношения к природе.
Оставить заявку или задать вопросы о проекте можно по телефону +7 (999) 618−28−06.