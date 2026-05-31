В Хабаровском крае паводок подтопил дома и участки в двух сёлах

В Хабаровском крае продолжают следить за прохождением паводка. По состоянию на утро 31 мая вода подтопила жилые дома, приусадебные участки и часть инфраструктуры в населённых пунктах района, — сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным районной ЕДДС, в селе Нелькан в зоне подтопления оказались два частных жилых дома, 15 приусадебных участков, участок внутрипоселковой дороги и автомобильный мост через реку Чуя. При этом движение транспорта по мосту пока сохраняется.
Кроме того, вода зашла на пять приусадебных участков в селе Джигда.
Мониторинг обстановки ведут органы местного самоуправления и сотрудники краевой противопожарной службы. По предварительной информации, уровень воды начал незначительно снижаться.
Для жителей подготовлены два пункта временного размещения. Однако эвакуированные предпочли разместиться у родственников.
В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что ситуация находится на круглосуточном контроле. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях продолжают уточнять оперативную обстановку и взаимодействуют с местными службами.
Жителям района рекомендуют заранее позаботиться о сохранности имущества, ограничить поездки за пределы населённых пунктов, а туристам и рыбакам временно отказаться от выхода на воду до улучшения гидрологической обстановки.