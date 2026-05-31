«Люблю, горжусь»: актриса Татьяна Абрамова опубликовала фото с 18-летним сыном

Актриса Татьяна Абрамова показала своего младшего сына. Она поделилась на своей странице в соцсети редким фото с Александром в день его рождения.
— С совершеннолетием! Поздравляю, сын. Люблю, горжусь. Вперед, — написала артистка.
Молодой человек пошел по стопам своей матери. Абрамова рассказывала, что наследник сам пишет песни и исполняет их. По ее мнению, у Александра есть талант, который она помогает развивать.
У актрисы двое детей от оператора Сергея Кулишенко: помимо Александра, она воспитала первенца Ивана. Абрамова признавалась, что сильно обижена на отца сыновей. По ее словам, супруг ушел из семьи, когда у младшего ребенка нашли злокачественное образование, и они стали ездить по клиникам, в том числе зарубежным, чтобы спасти Александра.
В 2013 году артистка познакомилась на кинофестивале в Анапе с актером Юрием Беляевым, который на 27 лет старше ее. У них завязался роман, и через год они поженились. Артисты до сих пор вместе.
