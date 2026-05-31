В Еврейской автономной области отменили особый противопожарный режим

В Еврейской автономной области в связи с нормализацией обстановки отменён особый противопожарный режим. Однако ограничения на использование открытого огня продолжают действовать в нескольких муниципальных образованиях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по ЕАО, постановление об отмене особого противопожарного режима на территории региона было подписано 28 мая 2026 года. Решение принято благодаря стабилизации ситуации с природными и техногенными пожарами. Однако расслабляться рано. Запрет на проведение любых работ с открытым огнём продолжает действовать в Биробиджане, а также на территории Биробиджанского и Ленинского районов. Это связано с действующими постановлениями глав указанных муниципальных образований.
В МЧС напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности влечёт за собой серьёзные административные штрафы. Для физических лиц они могут достигать 20 тысяч рублей. Должностным лицам грозит взыскание от 30 до 60 тысяч рублей. Юридических лиц за несоблюдение требований могут оштрафовать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей.
Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать осторожность. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.
