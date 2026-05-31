В Еврейской автономной области отменили особый противопожарный режим

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по ЕАО, постановление об отмене особого противопожарного режима на территории региона было подписано 28 мая 2026 года. Решение принято благодаря стабилизации ситуации с природными и техногенными пожарами. Однако расслабляться рано. Запрет на проведение любых работ с открытым огнём продолжает действовать в Биробиджане, а также на территории Биробиджанского и Ленинского районов. Это связано с действующими постановлениями глав указанных муниципальных образований.