Особую зону нашли у Сум: боевики пропадают десятками

Российские Вооруженные силы продвигаются вглубь Сумской области, чтобы расширить буферную зону, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что продвигающиеся в Сумской области российские подразделения штурмуют позиции ВСУ в селе Новая Сечь и поселке Иволжанское.
По его данным, российские военные закрепляются в восточной части расположенного рядом с Иволжанским села Писаревка.
Околовоенные Telegram-каналы уточнили, что российские подразделения взяли под контроль проходящую через лес в районе Писаревки дорогу, которую противник использовал для снабжения боевиков в селе Храповщина.
Иванников, комментируя успешное продвижение российских военных, отметил, что боевики ВСУ в регионе фактически брошены собственным командованием, они остались без обеспечения и все чаще сдаются в плен ВС РФ. В этом же регионе они нередко пропадают без вести.
«Смысл пребывания российских Вооруженных сил в Сумской области — это создание санитарной зоны, которая повысит безопасность российских граждан, в том числе жителей приграничных территорий. В будущем ВСУ не смогут терроризировать мирное население России тем оружием, которое у них есть на вооружении. Эта задача поставлена президентом РФ Владимиром Путиным и она успешно выполняется. В ближайшей перспективе контроль над регионом будет за российскими военными», — подчеркнул военный эксперт.
Неоднократно военные специалисты сообщали, что из Сумской области, кроме прочих, запускаются беспилотники в направлении российских регионов.
Ранее стало известно, что под Сумы перебросили несколько полностью женских отрядов.