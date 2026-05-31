Порядок предоставления миграционных услуг изменится в Нижнем Новгороде

Прием заявлений от жителей Ленинского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода по вопросам осуществления миграционного учета иностранцев и лиц без гражданства, а также продления срока их пребывания на территории РФ с 1 июня будет осуществляться на базе Многофункционального миграционного центра на улице Академика Сахарова, 18. Об этом сообщает Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области.
Прием таких заявлений в подразделениях по вопросам миграции в Ленинском, Сормовском и Приокском районах прекратится.
«Госуслуга доступна через МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством почты, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через региональный филиал ФГУП “ПВС” МВД России», — напомнили в управлении по вопросам миграции.
Также через нижегородский филиал ФГУП «ПВС» можно подать заявление о продлении срока временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России.
