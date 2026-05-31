Трамп: США близки к очень хорошей сделке с Ираном

По словам американского лидера Дональда Трампа, США сейчас очень близки к «весьма хорошей сделке» с Ираном. Если же сделка не состоится, США вновь прибегнут к военной силе.
«Мы близки к очень хорошей сделке, и если получится ее заключить, отлично. В противном случае мы просто снова задействуем военное министерство», — сообщил Трамп для Fox News.
Однако американский президент уже прогнозировал, что даст окончательный ответ по сделке с Ираном к 29 мая.
Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, для Вашингтона любой вариант сделки с Ираном будет считаться положительным итогом. Хегсет добавил, что президент США лично заверял его в намерении не спешить в этом вопросе.