Подполковник Дэвис: Зеленский испугался предупреждения РФ об ударах возмездия

Украинский президент Владимир Зеленский испугался предупреждения РФ о новых ударах возмездия. Об этом в субботу, 30 мая, высказался подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
— Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь все иначе. Даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то, — заявил эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Он добавил, что последние предупреждения России, особенно заявление зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, указывают на то, что Украину ожидают очень опасные времена.
ВСУ атаковали территорию общежития в Старобельске в ЛНР в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
По словам губернатора ЛНР Леонида Пасечника, в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь в МЧС РФ сообщили, что при атаке погиб 21 человек.
24 мая Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военного управления Украины с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России».