Профессор Шамин сказал, как защититься от шаровой молнии

Шаровые молнии, сезон которых начался в Москве, могут стать причиной серьезных ожогов. Доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как от нее защититься.
Напомним, академик РАН Владимир Бычков ранее сообщил, что в столичном регионе начался сезон шаровых молний. А лучшим временем для их наблюдений он назвал период летних гроз, пик которых приходится на июль.
«Главный принцип защиты от шаровой молнии — сделать так, чтобы у вас не было с ней контакта ни напрямую, ни через те предметы, в которые она может ударить. Если шаровая молния находится на большом расстоянии от вас, то не надо к ней приближаться или пытаться бросать в нее какие-то предметы. Если рядом есть дерево или строение, которое может задеть шаровая молния, то не нужно к ним прикасаться», — посоветовал специалист.
Эксперт Шамин отметил, что, увидев шаровую молнию, нужно по возможности увеличить дистанцию и отойти от нее.
«Если молния оказалась непосредственно перед вами, то это наиболее опасная ситуация. Поскольку попытка убежать от нее может вызвать такую ситуацию, при которой воздушные потоки, которые вы создадите при бегстве, увлекут молнию, и она начнет вас преследовать. В этом случае нужно, не отворачиваясь от нее, медленно отойти», — подчеркнул он.
Специалист также призвал сделать фотографию шаровой молнии, убедившись, что вы находитесь на безопасном от нее расстоянии.
«Если позволяют условия, попробуйте сфотографировать шаровую молнию, потому что для науки это очень важный момент. Фотографий реальных шаровых молний крайне мало, это малоизученный эффект, и вы можете внести свою лепту в ее изучение», — добавил Роман Шамин.
