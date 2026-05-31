Трамп выдвинул Ирану новые условия: почему президент США ужесточил позицию

В чем именно заключаются ключевые изменения, журналисты не уточнили, но раскрыли, чем, предположительно, руководствовался американский политик.
По оценке издания, Трампом движет нежелание «повторять ошибки» одного из своих предшественников — Барака Обамы. На этом фоне глава Белого дома обеспокоен перспективой разморозки иранских активов.
Кроме того, президент Соединенных Штатов раздражен «медлительностью» Тегерана. По его мнению, Иран берет слишком много времени на ответы по предложениям Вашингтона.
«Его изменения — новый, более жёсткий вариант — потенциально были призваны ускорить процесс, оказывая давление на Иран», — говорится в публикации.
Американские журналисты полагают, что ужесточение условий сделки приведет к обратному эффекту — заключение соглашения с высокой долей вероятности еще сильнее затянется.
При этом сам глава Белого дома уверен, что США сейчас очень близки к «весьма хорошей сделке» с Ираном. Если же сделка не состоится, Вашингтон вновь прибегнет к военной силе, утверждает Трамп.
Как писал сайт KP.RU, США и Иран достигли предварительного согласования рамочного соглашения примерно на 95%. Об этом сообщило издание Fox News.
Его источник отметил, что Тегеран в целом поддержал основу будущего документа. Подписание соглашения в ближайшие дни маловероятно. Президент США Дональд Трамп может дать еще около 5−7 дней для завершения переговоров.