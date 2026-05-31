В Хабаровском крае военных начнут регистрировать по ДНК

Для военнослужащих вступили в силу новые правила регистрации.

С 1 июня В Хабаровском крае, как и по всей России расширяется практика обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих. Изменения вступили в силу 30 мая, — следует из Федерального закона от 8 марта 2026 года № 52-ФЗ.

Геномная регистрация предполагает сбор и хранение сведений о ДНК человека в специальной государственной базе данных. Такие данные могут использоваться для установления личности в случае чрезвычайных ситуаций, катастроф, вооружённых конфликтов и других обстоятельств.

Изменения затрагивают военнослужащих различных категорий. По мнению законодателей, нововведение позволит ускорить процедуру идентификации личности в сложных случаях и повысить эффективность работы государственных структур.

Для Хабаровского края тема имеет значение в том числе из-за расположения на территории региона крупных воинских соединений и объектов Восточного военного округа.