В Хабаровском крае военных начнут регистрировать по ДНК

С 1 июня В Хабаровском крае, как и по всей России расширяется практика обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих. Изменения вступили в силу 30 мая, — следует из Федерального закона от 8 марта 2026 года № 52-ФЗ.
Геномная регистрация предполагает сбор и хранение сведений о ДНК человека в специальной государственной базе данных. Такие данные могут использоваться для установления личности в случае чрезвычайных ситуаций, катастроф, вооружённых конфликтов и других обстоятельств.
Изменения затрагивают военнослужащих различных категорий. По мнению законодателей, нововведение позволит ускорить процедуру идентификации личности в сложных случаях и повысить эффективность работы государственных структур.
Для Хабаровского края тема имеет значение в том числе из-за расположения на территории региона крупных воинских соединений и объектов Восточного военного округа.