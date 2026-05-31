Сибирская Ялта. Места, которые помогут прочувствовать дух Дивногорска

Дивногорск — место для красноярцев и гостей региона культовое. Родина Красноярской ГЭС часто воспринимается туристами как спутник краевой столицы. Однако знаток архитектуры и исследователь истории Сергей Морозов заверил: это несправедливо. Специально для krsk.aif.ru он провёл ревизию легенд и составил список мест, которые раскрывают истинный дух этого удивительного городка.
Без права на ошибку.
Город-сад, или, точнее, лес, который зачастую кратко именуют Дивным, отстроен относительно недавно. В этих местах пару веков назад жили казаки и монахи, а его новая история началась в 1950—1960-е годы во время возведения Красноярской ГЭС. 1 февраля 1963 года он получил статус города краевого значения, эта дата стала его официальным днём рождения.
Генплан разрабатывал Ленинградский государственный институт проектирования городов. Именно специалисты этого прославленного бюро предложили уникальное решение, вписав жилые кварталы в крутые берега Енисея.
«Это практически город из террас на горах, где улицы проложены как параллели и меридианы, — поясняет Сергей Морозов. — Несколько улиц ступенями поднимаются вверх. Он был очень современным в плане комфорта. В 1970-е годы, по моей памяти, его оценивали как один из самых зелёных и чистых городов в стране».
Эксперт назвал лучшие сооружения в черте города, которые передают этот дух.
Железнодорожный вокзал (исторический облик). Сейчас его фасад скрыт за сайдингом, но в народной памяти он остался стеклянным модерновым «аквариумом».
«Поищите старые фотографии, — советует Сергей Морозов. — Это были огромные витражи по пять метров, зимний сад с папоротником и монстерами, итальянские дизайнерские сиденья и мраморные полы. Настоящая витрина социализма с европейским шиком, встроенная в ландшафт зодчими».
Лестница с улицы Бочкина. Это крутой подъём и важная артерия, перпендикулярно соединяющая террасы города. Спускаясь или поднимаясь по ней, можно ощутить, как меняется перспектива города и открывается вид на Енисей.
Центральная библиотека им. А. И. Герцена, основанная в 1957 году, ныне носит имя Владлена Николаевича Белкина. Новый титул читальня получила в 2021-м в честь строителя ГЭС, почётного гражданина города, советского писателя, поэта и журналиста, в 1956 году связавшего жизнь с Дивногорском.
Тайны скита.
На въезде в Дивногорск справа от трассы стоит деревянное двухэтажное здание — это бывший Знаменский общежительный мужской скит. Основал его иеромонах Филарет. Именно со скита началась история будущего населённого пункта.
«После закрытия в 1920-х годах здесь был детский дом, потом техникум. В позднее советское время его отдали под мастерские художников. Там собиралась творческая тусовка, — рассказывает Морозов. — А вокруг разбили розарий, ботанический сад с коллекцией цветов, адаптированных к нашему суровому климату. Теперь вся зона называется дендросадом».
Обязательные для посещения места:
Территория дендросада. Сейчас это место стало более закрытым и обособленным, но сама атмосфера дендрария с редкими деревьями и кустами шиповника сохранилась.
Вид на скалу Монах. Пройдите от розария в сторону набережной. Напротив, прямо в акватории Енисея — белая скала. «С ней связана легенда: монах усомнился в Господе и решил прыгнуть оттуда, мол, если Бог есть — полечу. Не полетел, — цитирует одну из многочисленных городских баек исследователь. — С тех пор скала зовётся Монахом, и местные туристы всё время подкрашивают её белым».
Индустриальная эстетика.
Дивногорск немыслим без своей индустриальной мощи. Но смотреть нужно не только на парадную и особо нарядную по праздникам ГЭС, когда включается иллюминация.
Остались и другие места, где дух великой стройки жив до сих пор.
Памятник «Самосвал МАЗ-525» на постаменте — это не новодел, а подлинная машина, участвовавшая в перекрытии Енисея.
Чёртов мост. Одно из самых экстремальных и красивых мест. «Высокий арочный мост, раньше по нему ходил производственный поезд до ГЭС. Последний состав прошёл в конце 1960-х годов. После этого железнодорожные пути демонтировали, остался только путепровод. Высота — около 50 м от уровня нижней дороги», — говорит Морозов.
Вход на мост запрещён, но оценить масштаб и сделать кадр с нижней точки может каждый.
Водонапорная башня. Стоящее прямо в Енисее кирпичное сооружение с круглой насосной станцией. Мост к башне разрушен, поэтому подойти к ней нельзя, но с набережной она смотрится как декорация к фильму о покорении Сибири.
Советский курорт.
Дивногорск времён первой комплексной застройки 1960−1970-х годов — это город молодых. Средний возраст жителей тогда составлял 25 лет.
«Это изначально был рекреационный городок, где всё под рукой: Красноярское море, тайга прямо в городской черте с грибами и ягодами, горы, прогулочные зоны, — уверяет Сергей. — Ребята сами выкорчёвывали сосны, чтобы построить горнолыжную трассу. В этом была настоящая жизнь. Здесь гуляли по длинной набережной, катались на яхтах, играли в большой теннис. Как в Ялте, только в Сибири».
С тех пор остались знаковые достопримечательности.
Слаломная трасса и «Альпийский ручей». Даже если не кататься на лыжах, летом это место обязательно для посещения. В июне склоны становятся оранжево-красными от жарков.
Каток Школы олимпийского резерва. «Второй после “Медео” в СССР по качеству льда! — восклицает Сергей Морозов. — По выходным вечерами можно было прийти покататься».
Сейчас легендарный объект закрыт на реконструкцию.
Не только набережная.
Исследователь советует не ограничиваться известной и недавно реконструированной набережной. Кстати, если пройти по ней до конца в сторону ГЭС, попадаешь в уединённое место с народным названием Лягушатник. Эта заводь, созданная рекой и людьми, выглядит как природный бассейн. Однако здесь запрещено купание, но можно посидеть на берегу запруды с книгой.
Истинный дух города — в его двориках, в тропинках Милицейского парка и в истории улицы Комсомольской.
«Дивногорск в советские годы был как игрушечная, собственная жизнь без московского стресса, — резюмирует знаток. — Автономный, самодостаточный город, откуда в Красноярск выбирались раз в три месяца».
Кадры хроники и личные истории старожилов открывают Дивногорск с той стороны, о которой гости не догадывались, зачастую проезжая транзитом на Красноярское море и на юг края. А стоит остановиться в этом уютном месте на Енисее. И действительно снять стресс на террасах бесшумного и немного архаичного, но милого городка. Идеально для однодневного тура выходного дня.