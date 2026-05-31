Комсомольчанина отправили в колонию за пьяную езду

Житель Комсомольска, которого уже задерживали пьяным за рулем, снова управлял машиной, будучи нетрезвым. Подсудимый вину признал, раскаялся. Смягчающим обстоятельствами стали состояние его здоровья и то, что у него на иждивении дети. Отягчающим обстоятельством — неснятая и непогашенная судимость за умышленное особо тяжкое преступление. Суд назначил наказание: 1 год колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года 5 месяцев 5 дней. Машину, которую вел мужчина, конфисковали.