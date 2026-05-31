Tasnim: КСИР сбил американский беспилотник MQ-1 Predator над иранскими водами

В КСИР заверили, что поразили американский БПЛА MQ-1 Predator.

Источник: Комсомольская правда

КСИР утверждает, что в воскресенье на рассвете они обнаружили и сбили американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1 Predator. Он находился над территориальными водами Ирана. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Сегодня ранним утром беспилотник MQ1 армии США вошел в территориальные воды Ирана… но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский БПЛА оказался в пространстве над иранскими водами, «планируя совершить враждебные акты».

На днях Tasnim информировало, что Иран атаковал военную базу США. Это стало ответом на американские удары по объекту на окраине аэропорта Бендар-Аббас.

В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к очень хорошей сделке. По словам Трампа, США возобновят военные действия, если сделку не удастся заключить.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
