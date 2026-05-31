В Красноярском крае подвели итоги регионального чемпионата «Сибирский лесоруб»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 лучших специалистов Красноярского края боролись за победу на площадке Дивногорского техникума лесных технологий.
Участники продемонстрировали мастерство в таких дисциплинах, как валка леса, раскряжевка и обрезка сучьев. Операторы современной лесозаготовительной техники — форвардеров и харвестеров — показали свое умение по валке, раскряжевке и эффективной погрузке-разгрузке древесины.
Среди вальщиков с бензомоторными пилами первое место у Сергея Журбы (Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов), вторым стал Степан Цура (КГАУ «Лесная охрана»), третье место занял Сергей Торчаков (Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов).
Среди операторов лесозаготовительных машин-форвардеров победил Сергей Стома (ООО «ЛесСервис»), на втором месте — Семен Малиняк (филиал ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс»), на третьем — Михаил Смолин (АО «Краслесинвест»).
В соревнованиях операторов лесозаготовительных машин-харвестеров золото у Ивана Зиновьева (филиал ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» по лесным ресурсам), серебро у Дмитрия Антипова (ООО «ЛесСервис»), бронзу взял Александр Нужный (ООО «ЛЛДК Лес»).
Лучшие лесорубы Красноярского края представят регион на всероссийском конкурсе.
Для зрителей организовали развлекательную и концертную программу, отмечает пресс-служба краевого минприроды. Так, на площадке краевого Лесопожарного центра гостям продемонстрировали спецтехнику и оборудование для борьбы с огнем. Посетители стенда региональной дирекции по ООПТ увидели выставку фотографий, сделанных на региональных особо охраняемых природных территориях. В рамках фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы — под солнцем едины» для гостей соревнований провели мастер-классы.