Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аяно-Майском районе Хабаровского края введён режим ЧС из-за паводка на реке Мая

В селе Нелькан подтоплены два дома, жители переехали к родственникам, подготовлены ПВР.

Источник: Комсомольская правда

В Аяно-Майском районе Хабаровского края сохраняется сложная паводковая обстановка. В связи с подъёмом уровня воды в реке Мая введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите, причиной паводка стало интенсивное таяние снега и обильные осадки. В настоящий момент уровень воды у села Нелькан достиг отметки в 638 сантиметров, а у села Аим — 760 сантиметров. В Нелькане подтоплены два жилых дома, жители временно размещены у родственников. Для тех, кому может потребоваться эвакуация, подготовлены два пункта временного размещения: на 25 человек в Нелькане и на 20 человек в Джигде.

Все экстренные службы переведены в усиленный режим работы. На месте помощь жителям оказывают сотрудники районной администрации и противопожарной службы края. Ведётся постоянный мониторинг уровня воды и состояния береговой линии, чтобы оперативно реагировать на любое ухудшение ситуации. Глава района регулярно информирует жителей о текущей обстановке в своих социальных сетях. Власти призывают следить за актуальными сводками в его официальном аккаунте.

Жителям напоминают: если требуется помощь или возникает угроза подтопления, необходимо незамедлительно обращаться по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru