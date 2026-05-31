В Аяно-Майском районе Хабаровского края введён режим ЧС из-за паводка на реке Мая

Как сообщили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите, причиной паводка стало интенсивное таяние снега и обильные осадки. В настоящий момент уровень воды у села Нелькан достиг отметки в 638 сантиметров, а у села Аим — 760 сантиметров. В Нелькане подтоплены два жилых дома, жители временно размещены у родственников. Для тех, кому может потребоваться эвакуация, подготовлены два пункта временного размещения: на 25 человек в Нелькане и на 20 человек в Джигде.