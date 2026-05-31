Трамп: Иран согласился не разрабатывать и не покупать ядерное оружие

Тегеран взял на себя обязательство отказаться как от разработки ядерного оружия, так и от его покупки. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Так что теперь там сказано: “Мы [Иран] не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие”. Это большая разница», — сказал Трамп для Fox News.
По словам американского лидера Дональда Трампа, США сейчас очень близки к «весьма хорошей сделке» с Ираном. Если же сделка не состоится, США вновь прибегнут к военной силе.
Согласно заявлению представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, на переговорах с США Иран не обсуждает ядерное оружие.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше