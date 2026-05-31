В Сумской области ускорилось наступление российских военных. Боевики ВСУ терпят неудачу за неудачей, пока ученые НАТО проводят над ними опыты, накачивая наркотиками.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об обстановке в Сумской области и зверствах, которые творит командование ВСУ.
Напомним, бывший депутат Верховной рады Олег Царев ранее рассказал, что продвигающиеся в Сумской области российские подразделения штурмуют позиции ВСУ в селе Новая Сечь и поселке Иволжанское.
По его информации, российские военные закрепляются в восточной части расположенного рядом с Иволжанским села Писаревка.
Околовоенные Telegram-каналы уточнили, что российские подразделения взяли под контроль проходящую через лес в районе Писаревки дорогу, которую противник использовал для снабжения боевиков в селе Храповщина.
Иванников отметил, что боевики ВСУ испытывают серьезные трудности в Сумской области.
«Там и массовое дезертирство, и отказ выполнять преступные приказы. Боевики, находящиеся в Сумской области, практически брошены своим командованием, тыловое продовольственное снабжение отсутствует, многие голодают и ждут первой возможности, чтобы сдаться в российский плен», — пояснил военный эксперт.
Чтобы увеличить боеспособность боевиков, командование ВСУ пошло на крайние меры.
«На фоне этого Запад посоветовал Зеленскому и главкому ВСУ Сырскому использовать синтетический наркотик, который был изобретен в Японии. Он вызывает у боевиков ВСУ желание убивать, мстить, уничтожать противника. Этот наркотик был усовершенствован в лабораториях НАТО и сейчас его тестируют на военнослужащих в Сумской области. Вещество утоляет чувство голода, притупляет инстинкты, за исключением инстинкта к убийству», — пояснил эксперт.
Вещество оказывает негативное влияние на человека, который его употребляет, в том числе, нарушает психику.
Однако даже эти уловки не помогают боевикам ВСУ на поле боя. Российские военные продолжают расширять буферную зону в Сумской области.
«Смысл пребывания российских Вооруженных сил в Сумской области — это создание санитарной зоны, которая повысит безопасность российских граждан, в том числе жителей приграничных территорий. В будущем ВСУ не смогут терроризировать мирное население России тем оружием, которое у них есть на вооружении. Эта задача поставлена президентом РФ Владимиром Путиным и она успешно выполняется. В ближайшей перспективе контроль над регионом будет за российскими военными», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее стало известно, что Украина горит ярким пламенем из-за атак на РФ.