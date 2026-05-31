В Красноярском крае впервые введут полный запрет на продажу алкоголя

Впервые нельзя будет купить алкоголь на территории всего Красноярского края. 1 июня будет действовать новый региональный закон, вступивший в силу только 1 марта. В первый день лета норма будет применяться на продажу розничной алкогольной продукции в супермаркетах, гипермаркетах и магазинах. Рестораны, кафе и бары станут исключением в этот день. За нарушение запрета в День защиты детей предусмотрена административная ответственность. Штрафы для юридических лиц достигают 300 тысяч рублей. Напомним, что региональный закон распространяется и на 1 сентября. Кроме того, в регионе уже сокращено время продажи алкоголя на четыре часа. В магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, продавать спиртное можно только с 10:00 до 21:00, — напоминают в пресс-службе краевого министерства промышленности и торговли.