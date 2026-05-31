Жителям Приморья рассказали о мерах предосторожности при встрече со змеей

Почти полсотни человек пострадали от укусов рептилий в прошлом году.

Источник: Комсомольская правда

Приморский врач рассказал жителям о необходимых мерах предосторожности при обнаружении змеи на природе. В прошлом году в крае зарегистрировали 46 случаев укусов людей этими рептилиями. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

К счастью, абсолютно все прошлогодние случаи обошлись без последствий для здоровья укушенных. Чаще всего рептилии встречаются людям во время отдыха у воды. Кроме того, наткнуться на них можно прямо на садовых участках, а также при выполнении сельскохозяйственных работ.

«Если увидели змею, не догоняйте, не ловите и не уничтожайте — она уйдёт сама», — рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

В настоящее время медики просят соблюдать простые правила безопасности при выезде за город. Если просто обойти пресмыкающееся стороной и не трогать его руками, оно спокойно скроется из виду.