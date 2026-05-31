Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Христофору: Путин в пух и прах разрушил версию ЕС об ударе по Румынии

Заявление президента РФ Владимира Путина полностью разрушило продвигаемый Европейским союзом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен нарратив с обвинениями в адрес России из-за инцидента с дроном в Румынии. Такое мнение в субботу, 30 мая, высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Заявление президента РФ Владимира Путина полностью разрушило продвигаемый Европейским союзом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен нарратив с обвинениями в адрес России из-за инцидента с дроном в Румынии. Такое мнение в субботу, 30 мая, высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

29 мая Министерство обороны Румынии заявило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Москву в инциденте, но доказательств не привели.

— Ответ Путина разнес в щепки данный нарратив, полностью деконструировав линию с обвинениями в адрес РФ. Он сказал: «Нас обвиняют всегда, но нам нужно расследование, предоставьте нам доказательства». Но никаких доказательств предоставлено не было, — заявил обозреватель в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, глава России не просто жестко ответил на голословные выпады Запада, но и указал на некомпетентность руководства ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

— Он фактически отчитал фон дер Ляйен. Путин отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. А как же прошлые случаи со всеми этими дронами, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли РФ, а потом выяснялось, что они были вовсе не российскими? Он разнес ее позицию в пух и прах, и продемонстрировал мудрость и дипломатию, — заключил журналист.

29 мая украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что военные Украины и Румынии поддерживали связь после инцидента с дроном, который попал в жилой дом в Галаце.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше