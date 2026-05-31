Заявление президента РФ Владимира Путина полностью разрушило продвигаемый Европейским союзом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен нарратив с обвинениями в адрес России из-за инцидента с дроном в Румынии. Такое мнение в субботу, 30 мая, высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
29 мая Министерство обороны Румынии заявило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Москву в инциденте, но доказательств не привели.
— Ответ Путина разнес в щепки данный нарратив, полностью деконструировав линию с обвинениями в адрес РФ. Он сказал: «Нас обвиняют всегда, но нам нужно расследование, предоставьте нам доказательства». Но никаких доказательств предоставлено не было, — заявил обозреватель в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, глава России не просто жестко ответил на голословные выпады Запада, но и указал на некомпетентность руководства ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
— Он фактически отчитал фон дер Ляйен. Путин отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. А как же прошлые случаи со всеми этими дронами, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли РФ, а потом выяснялось, что они были вовсе не российскими? Он разнес ее позицию в пух и прах, и продемонстрировал мудрость и дипломатию, — заключил журналист.
29 мая украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что военные Украины и Румынии поддерживали связь после инцидента с дроном, который попал в жилой дом в Галаце.