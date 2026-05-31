Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровска с Днём образования города

Краевая столица сегодня, 31 мая, отмечает 168-годовщину своего основания. Губернатор региона Дмитрий Демешин поздравил ее жителей с Днем образования города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня День рождения нашей краевой столицы — города Хабаровска, оплота России на восточных рубежах! Веками Приамурье было мечтой для первооткрывателей и исследователей. И 168 лет назад русские солдаты и офицеры заложили на берегах великой реки военный пост, который в считанные десятилетия станет центром развития всего региона, — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор также добавил, что этот процесс шёл дипломатическим и мирным путём:
— Как подчёркивает наш Президент Владимир Владимирович Путин: «Ещё со времен наших первопроходцев — Семёна Дежнёва, Ерофея Хабарова, освоения русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера не влекло подавления и разрушения традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов. В итоге эти земли закрепились в составе Российской империи не в противоречии, а во взаимодействии с малочисленными народами, с уважением к их обычаям и традициям». Это чувство дружбы и сплочённости мы сохраняем и по сей день, с ним мы встречаем День города и отмечаем Год единства народов России, объявленный Президентом.
Дмитрий Демешин уточнил в своем поздравлении также и то, что импульс, заданный предками, поддерживается и сегодня.
— На Хабаровске и его жителях — особая миссия: представлять наше Отечество в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укреплять сотрудничество со стратегическими партнёрами, прежде всего с КНР. В прошлом мае краевая столица приняла Российско-Китайский Форум, который отныне станет ежегодным.
Помимо этого, глава региона отметил, что благодаря поддержке руководства страны продолжается совместное с соседями освоение Большого Уссурийского. Меньше месяца назад российская часть острова стала частью ТОР «Хабаровск», следующий шаг — распространение режима международной территории опережающего развития.
— Ежегодно растут инвестиции в экономику и социальную сферу города — в 2025 году они составили 310 миллиардов рублей. Хабаровск — постоянный участник национальных проектов и государственных программ. На их реализацию этой весной выделено около 5 миллиардов рублей, в том числе 4,5 миллиарда — из вышестоящих бюджетов.
За 2025 год введено 394 тысячи квадратных метров жилья — 105% к уровню 2024-го. В рамках национального проекта «Семья» продолжается строительство двух современных детсадов на «Ореховой сопке» и в Южном микрорайоне, ещё один — в рамках концессионного соглашения — появится по улице Служебной. В долгосрочный план включены ещё семь детских садов.
Также стартовал капремонт школы № 87 по нацпроекту «Молодёжь и дети», на ремонт школ № 70 и № 10 выделены средства из городского бюджета.
Ко Дню рождения города преобразился Дом культуры им. Горького, в рамках Года спорта продолжается восстановление загородного лагеря «Олимп».
Стартовали работы на Амурском и Уссурийском бульварах, которые превратятся в полноценные пространства для отдыха горожан и гостей, продолжается модернизация «Маршрута № 1».
— Дорогие друзья! День города Хабаровска объединяет всех нас: ведь у нашего края нет окраин, зато есть замечательный центр, который становится краше и комфортнее с каждым годом. Уверен, он станет примером и образцом для всего региона! Поздравляю всех нас с этим праздником и желаю нашей краевой столице процветания и постоянного роста! — обратился к жителям краевого центра Дмитрий Демешин.