Геронтолог Новоселов назвал простые способы улучшить память

Врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, что помогает сохранить память в старшем возрасте. Он обратил внимание на прямую связь между активным образом жизни и когнитивными функциями.
«Самым лучшим фактором для сохранения памяти является физическая активность в течение всей жизни. Аэробные нагрузки должны быть порядка 150 минут в неделю. На втором месте — питание, которое должно быть умеренным и сбалансированным по макро- и микронутриентам, то есть включать микроэлементы и витамины», — сказал геронтолог.
Эксперт обратил внимание на важность третьей составляющей — когнитивного тренинга.
«Это сложное понятие, которое включает и образование в течение жизни, и активность в пожилом возрасте — социальную, интеллектуальную. Это и посещение выставок, мероприятий, участие в социальной жизни. Конечно, влияние семьи тоже имеет немаловажное значение», — объяснил он.
Новоселов обратил внимание на то, что не существует как таковых специфичных занятий.
«Иногда говорят, что, например, занятия иностранным языком помогают в старости сохранить память. Но здесь разноречивые данные, потому что есть информация, что нужно знать не два языка, а три, четыре и более. Ещё один важный момент в том, что некоторые люди изучают языки, но не пользуются ими. Некоторые изначально бывают с рождения билингвами. Скорее, важно не именно изучение иностранных языков, а создание когнитивного резерва», — резюмировал эксперт.