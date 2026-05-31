Астроном Киселев оценил план общей базы на Луне РФ и США

Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, где могут расположить эту базу и как она будет функционировать.
«Одним из наиболее перспективных направлений для размещения лунной базы является использование естественных геологических образований, в частности, лунных пещер. Эти подземные структуры, образовавшиеся в результате вулканической активности или падения метеоритов, представляют собой уникальные природные укрытия, способные обеспечить защиту от ряда неблагоприятных факторов лунной среды. Эти подземные структуры обладают рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, они обеспечивают естественную защиту от губительного космического излучения, метеоритов и резких перепадов температур, которые являются одними из главных вызовов для жизни на Луне. Во-вторых, пещеры могут предложить более стабильную и комфортную температурную среду по сравнению с поверхностью Луны, где температура может колебаться от −170°C до +120°C», — пояснил эксперт.
В качестве вероятных областей для расположения лунной базы Киселев назвал Океан Бурь и Море Спокойствия. Они имеют преимущества из-за особой концентрации изотопа гелия-3 и рудного минерала ильменита.
Астроном отметил, что создание базы будет проходить в несколько этапов. Первый будет заключаться в создании фундаментальной инфраструктуры (доставка и развертывание критически важной инфраструктуры). Второй этап — строительство жилых модулей и создание логистических систем.
«Жилые модули, скорее всего, будут представлять собой герметичные конструкции, спроектированные для защиты от суровых условий Луны: вакуума, экстремальных температур, радиации и микрометеоритов. Их устройство будет оптимизировано для минимизации массы и объема при максимальной функциональности. Можно представить модули, состоящие из нескольких уровней или отсеков, каждый из которых выполняет свою функцию: спальные места, рабочие зоны, зоны отдыха, медицинский отсек, кухня и санитарные узлы. Материалы для строительства будут легкими, но прочными, с использованием композитов или даже материалов, добытых на Луне (например, реголита для создания защитных экранов). Внутреннее пространство будет спроектировано с учетом психологического комфорта экипажа, с использованием искусственного освещения, имитирующего дневной свет, и, возможно, элементов виртуальной реальности для создания ощущения пространства и связи с Землей», — добавил специалист.
По словам Киселева, внутреннее устройство жилых модулей будет подчинено принципам максимальной функциональности и безопасности. Модули, вероятно, будут представлять из себя надувные и жесткие конструкции.
«Каждому члену экипажа будет предоставлено личное пространство, включающее спальное место, рабочую зону и место для хранения личных вещей. Дизайн будет стремиться к минимизации ощущения замкнутости, используя светлые тона, встроенное освещение, имитирующее естественный свет, и виртуальные “окна” с видами на Землю или лунные пейзажи. Предусмотрены просторные общие пространства для отдыха, приема пищи и проведения досуга. Это могут быть зоны для общения, небольшие спортивные уголки, библиотеки и мини-оранжереи для выращивания свежих продуктов, что не только обеспечит экипаж витаминами, но и окажет положительное психологическое воздействие», — предположил астроном.
