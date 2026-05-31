Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Хрипченко рассказала, каким специалистам проще найти работу за неделю

Среди них рабочие и инженеры, сообщила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Найти новую работу за неделю реально, наиболее быстро это можно сделать по рабочим, техническим и инженерным специальностям, а также в сегментах, где отмечается дефицит кадров. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

«Найти работу за неделю действительно возможно, однако многое зависит от профессии, сферы деятельности и региона. Наиболее быстро трудоустройство сегодня происходит в рабочих, технических и инженерных специальностях, а также в тех сегментах рынка труда, где у работодателей сохраняется острый кадровый дефицит», — сказала Хрипченко.

Она подчеркнула, что большое значение имеет тип компании. Так, в крупных федеральных и международных организациях процесс отбора обычно занимает значительно больше времени: собеседования проходят в несколько этапов, а согласование кандидатов может длиться месяцами, сообщила эксперт.

Что касается регионального бизнеса, малых компаний или организаций, испытывающих срочную нехватку персонала, то они зачастую готовы принимать решения значительно быстрее — иногда в течение нескольких дней, объяснила Хрипченко.