Эксперт Хрипченко рассказала, каким специалистам проще найти работу за неделю

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Найти новую работу за неделю реально, наиболее быстро это можно сделать по рабочим, техническим и инженерным специальностям, а также в сегментах, где отмечается дефицит кадров. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.
«Найти работу за неделю действительно возможно, однако многое зависит от профессии, сферы деятельности и региона. Наиболее быстро трудоустройство сегодня происходит в рабочих, технических и инженерных специальностях, а также в тех сегментах рынка труда, где у работодателей сохраняется острый кадровый дефицит», — сказала Хрипченко.
Она подчеркнула, что большое значение имеет тип компании. Так, в крупных федеральных и международных организациях процесс отбора обычно занимает значительно больше времени: собеседования проходят в несколько этапов, а согласование кандидатов может длиться месяцами, сообщила эксперт.
Что касается регионального бизнеса, малых компаний или организаций, испытывающих срочную нехватку персонала, то они зачастую готовы принимать решения значительно быстрее — иногда в течение нескольких дней, объяснила Хрипченко.