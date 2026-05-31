На правом берегу Красноярска появится новая дорога

В Красноярске для микрорайона Мичуринский в 2026 году спроектируют еще одну дорогу. В городском департаменте градостроительства сообщили, что средства для нее предусмотрели в рамках весенней корректировки бюджета.
Объект соединит территорию от дома на улице Апрельская, 5И с Аральской. В ближайшее время специалисты подготовят техническое задание, после чего начнется поиск подрядчика.
Ранее мы писали, что в микрорайоне появится двухполосная дорога от улицы Волжской до Кутузова. Ее протяженность — более 600 метров.
Проект также предусматривает благоустройство территории: появятся четыре пешеходных перехода, светофоры и зеленые насаждения.