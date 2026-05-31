Астроном Киселев объяснил взрыв ракеты Безоса во время испытания

Главной причиной взрыва ракеты New Glenn является проблема с двигателями, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, ракета основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во время испытаний.
Испытания двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты New Glenn от американской аэрокосмической компании Blue Origin проходили во Флориде. Пострадавших нет.
«Главной причиной аварии являются проблемы с двигателями BE-4. Первая ступень New Glenn оснащена семью двигателями BE-4, работающими на смеси метана и жидкого кислорода. Неисправность одного или нескольких двигателей, например, сбой в системе подачи топлива или окислителя, могла спровоцировать возгорание. Двигатели BE-4 ранее проходили лётные испытания в составе ракеты Vulcan Centaur, но это не исключает возможности технических сбоев в новых условиях. Нарушения в процессе заправки топливом, монтажа оборудования или настройки систем управления могли привести к нештатной ситуации», — предположил специалист.
Киселев отметил, что весь персонал был оперативно эвакуирован, поэтому никто не пострадал. Испытания проводились на мысе Канаверал во Флориде, на специально оборудованной площадке.
«Однако аварии при испытании ракет могут быть крайне опасными. Ракетная техника работает с высокоэнергетическими компонентами (топливом, окислителями), и их нештатное срабатывание может привести к взрыву, пожару и разрушению инфраструктуры. В случае с New Glenn взрыв произошёл во время статического огневого испытания, когда ракета оставалась на стартовом столе. Ракета не была полностью заправлена, что могло снизить масштаб аварии. Основная часть ущерба пришлась на ракету и инфраструктуру стартового комплекса», — пояснил он.
По словам астронома, суммарный ущерб от крушения тяжелой ракеты-носителя New Glenn составил около 4 миллиардов долларов.
Ранее астроном Киселев допустил наличие жизни в галактике с «мыльными пузырями».