Хабаровск встретил День города праздничной программой

В Хабаровске проходят праздничные мероприятия, посвященные 168-летию со дня основания города.
Для жителей и гостей краевого центра организованы фестивали, акции, конкурсы и множество различных мероприятий. Так, в 12.00 стартовала праздничная концертная программа «Этот город — самый лучший город на земле». В 13.00 начнется программа «Хабаровск встречает гостей», а в 16.00 состоится марш-парад духовых оркестров. В 17.00 на Комсомольской площади пройдет концертное выступление военных оркестров — участников фестиваля «Амурские волны».
«Пусть наш город остается символом красоты и комфорта, а каждый новый день приносит поводы для гордости за него. Желаю вам, дорогие хабаровчане, крепкого здоровья, благополучия и энергии для реализации всех планов. Пусть любовь к городу вдохновляет на созидание», — обратился к жителям мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
С поздравительной речью также выступил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«День города объединяет всех нас. У нашего края нет окраин, зато есть замечательный центр, который с каждым годом становится краше и комфортнее. Желаю Хабаровску процветания и постоянного роста», — сказал глава региона.