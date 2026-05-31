В Ростовской области при атаке БПЛА повреждены аптека и два магазина

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аптека, два магазина и автомобиль повреждены в результате атаки БПЛА на поселок Матвеево-Курган в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В поселке Матвеево-Курган в результате атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина и автомобиль… Пострадавших нет», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что повреждены крыша, остекление и газовая труба, поступление газа перекрыто.
