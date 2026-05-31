Россиянам рассказали, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина

Ранее посетительница московского магазина одежды получила серьёзную травму, наступив на металлический прут, который торчал из пола в зоне с бельём. Юрист Дмитрий Кваша пояснял, что при тяжёлой травме в публичном месте гражданин вправе обратиться в суд за возмещением вреда жизни и здоровью по закону «О защите прав потребителей». По словам эксперта, в первую очередь ответственность может понести магазин, поскольку инцидент произошёл на его территории. В отдельных случаях требования можно предъявить и к торговому центру, если удастся доказать, что арендатор просил собственника убрать опасный объект, но тот не сделал этого.