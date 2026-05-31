Губернатор Хоценко поздравил парк «Вокруг света» с днём рождения

В субботу, 30 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил городскую зону отдыха «Зелёный остров» и принял участие в торжествах по случаю четвёртого дня рождения семейного парка развлечений «Вокруг света».
В честь праздника гостям представили ряд новых объектов. Так, открылась благоустроенная набережная с прогулочными маршрутами, зонами отдыха, современным освещением и видовыми площадками. Также на территории появился спортивно-досуговый кластер с обновлёнными площадками для пляжного волейбола и других видов спорта и специальной зоной для выгула домашних животных. Кроме того, заработал экстремальный аттракцион «Бустер», который уже называют одним из самых ожидаемых объектов сезона.
Праздничные мероприятия, которые прошли в честь дня рождения парка, дали старт новому сезону фестиваля «Лето. Вокруг света». Всё лето по выходным на главной площадке парка будут выступать творческие коллективы региона и популярные российские артисты. В этот раз к омичам приехали группа 5sta Family и Мари Краймбрери.
Парк продолжает расти, меняться и развиваться, открывать новые аттракционы и локации. Общими усилиями власти и бизнеса удалось создать отличный парк. Его фестиваль «Лето. Вокруг света» был признан лучшим мероприятием года. В Культурной столице мы продолжаем эту замечательную традицию и вновь запускаем фестивальный сезон.
Губернатор также поздравил парк с 4-летием в социальных сетях. Он отметил, что за это время здесь прошло много ярких событий. Глава региона уверен, что впереди их ещё больше.
«Поздравляю руководство парка Хусайна Шемилевича Закриева и Дарью Борисовну Толмачеву, а также всю их команду с праздником! Только вперёд!», — добавил он.