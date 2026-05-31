Губернатор Хоценко поздравил парк «Вокруг света» с днём рождения

В честь праздника гостям представили ряд новых объектов. Так, открылась благоустроенная набережная с прогулочными маршрутами, зонами отдыха, современным освещением и видовыми площадками. Также на территории появился спортивно-досуговый кластер с обновлёнными площадками для пляжного волейбола и других видов спорта и специальной зоной для выгула домашних животных. Кроме того, заработал экстремальный аттракцион «Бустер», который уже называют одним из самых ожидаемых объектов сезона.