Граждане Гвинеи могут проголосовать на выборах депутатов Национальной ассамблеи Гвинейской Республики в Красноярске. О такой возможности рассказали в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Краевой центр стал одним из шести городов, где 31 мая будут принимать голосующих. Также гвинейцы смогут отдать свой голос в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. По информации ЦИК, на выборы выдвинуты 450 кандидатов. Всего же гвинейцы избирают 147 депутатов. Напомним, в декабре 2025 года Красноярск уже становился местом проведения выборов. Тогда проходило голосование на выборах президента Гвинейской Республики. Тогда Крайизбирком сообщал, что среди голосующих студенты красноярских вузов.
Красноярск стал местом выборов депутатов Национальной ассамблеи Гвинейской Республики
