Красноярск стал местом выборов депутатов Национальной ассамблеи Гвинейской Республики

Граждане Гвинеи могут проголосовать на выборах депутатов Национальной ассамблеи Гвинейской Республики в Красноярске. О такой возможности рассказали в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Краевой центр стал одним из шести городов, где 31 мая будут принимать голосующих. Также гвинейцы смогут отдать свой голос в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. По информации ЦИК, на выборы выдвинуты 450 кандидатов. Всего же гвинейцы избирают 147 депутатов. Напомним, в декабре 2025 года Красноярск уже становился местом проведения выборов. Тогда проходило голосование на выборах президента Гвинейской Республики. Тогда Крайизбирком сообщал, что среди голосующих студенты красноярских вузов.