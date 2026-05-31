107 населённых пунктов Хабаровского края живут без интернета

В обновлённый перечень вошли сёла, посёлки и метеостанции из 17 районов и округов.

В Хабаровском крае официально утвердили новый список населённых пунктов, где отсутствует доступ к интернету. В перечень вошли 107 сёл, посёлков, станций и метеостанций, расположенных в разных частях региона, — следует из постановления правительства Хабаровского края № 198-пр.

Список утверждён постановлением правительства края от 28 мая 2026 года. В него включены населённые пункты Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского и других районов и округов.

Среди территорий, где по-прежнему нет доступа к глобальной сети, оказались отдалённые метеостанции Батомга и Курун-Урях, посёлки при железнодорожных станциях Акур, Кото и Кузнецовский, а также ряд небольших сёл на севере края.

Наличие такого перечня важно не только для жителей, но и для местного бизнеса. Организации и предприниматели, работающие в населённых пунктах без интернета, могут применять предусмотренные законом особые правила при работе с отдельными государственными информационными системами.

Новый документ заменил аналогичные перечни, действовавшие в регионе в предыдущие годы, и стал официальным списком населённых пунктов Хабаровского края, не имеющих доступа к сети Интернет.