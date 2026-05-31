В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали восемь человек

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди зафиксированных аварий — три столкновения и два съезда с дороги. Погибших, к счастью, нет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Наиболее частыми причинами съездов с трассы остаются превышение скорости и невнимательность водителей, особенно в тёмное время суток.