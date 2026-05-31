В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали восемь человек

За прошедшие сутки на дорогах Хабаровского края зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. Травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди зафиксированных аварий — три столкновения и два съезда с дороги. Погибших, к счастью, нет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Наиболее частыми причинами съездов с трассы остаются превышение скорости и невнимательность водителей, особенно в тёмное время суток.
Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 318 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 16 водителей. Шестеро из них попались в Хабаровске. Нетрезвые водители привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, статье 12.26 КоАП РФ и статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За непредоставление преимущества пешеходам на переходах к ответственности привлекли 25 водителей. Пятнадцать из этих нарушений зафиксированы в краевой столице. Сами пешеходы также нарушали правила — 36 человек привлечены по статье 12.29 КоАП РФ, десять из них в Хабаровске.
Кроме того, выявлены 16 водителей, не имеющих или лишённых права управления транспортными средствами. Шесть таких случаев произошли в Хабаровске. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД.
