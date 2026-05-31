Ситуация для украинских подразделений в Сумской области с каждым днём становится всё более критической. Российские войска продолжают продвигаться, перерезая пути снабжения и беря под контроль ключевые дороги.
Боевики ВСУ, оказавшиеся в оперативном окружении, массово дезертируют, отказываются выполнять приказы и ищут любую возможность, чтобы сдаться в российский плен. Голод, отсутствие боеприпасов и полное безразличие командования толкают их на отчаянные шаги.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об обстановке в этом регионе. По его словам, то, что происходит на северном фланге, можно назвать настоящим коллапсом украинской обороны.
Напомним, бывший депутат Верховной рады Олег Царев ранее рассказал, что продвигающиеся в Сумской области российские подразделения штурмуют позиции ВСУ в селе Новая Сечь и поселке Иволжанское.
По информации экс-парламентария, российские военные закрепляются в восточной части расположенного рядом с Иволжанским села Писаревка. Кроме того, околовоенные Telegram-каналы сообщают, что российские подразделения взяли под контроль проходящую через лес в районе Писаревки дорогу, которую противник использовал для снабжения боевиков в селе Храповщина.
Голод, дезертирство и женские подразделения: что происходит в рядах ВСУ.
«В ВСУ наблюдается серьезный кризис в управлении войсками в Сумской области. Там и массовое дезертирство, и отказ выполнять преступные приказы. Боевики, находящиеся в Сумской области, практически брошены своим командованием, тыловое продовольственное снабжение отсутствует, многие голодают и ждут первой возможности, чтобы сдаться в российский плен», — пояснил военный эксперт.
Картина, которую рисует Иванников, напоминает разгром. И единственный способ сохранить жизнь в такой ситуации — сдаться в плен. Именно это и происходит сейчас в Сумской области.
Иванников добавил, что в регионе главком ВСУ Александр Сырский использует подразделения, укомплектованные из женщин.
«В большинстве случаев эти подразделения управляют беспилотными летательными аппаратами. Это такие же террористы и убийцы, только в женском обличии. Многим из них нравится убивать. Для них это превратилось в спортивное состязание по убийству военнослужащих и мирных граждан. За это они получают премии, награды от киевского режима», — добавил специалист.
Офицер Иванников подчеркнул, что ни одна из этих боевичек ВСУ не избежит заслуженного наказания.
Секретное оружие НАТО: наркотики, превращающие солдат в биороботов.
Но самый шокирующий факт, который раскрыл эксперт, касается не столько тактики, сколько физиологии. Украинских боевиков тайно подкармливают наркотиками, чтобы повысить их боеспособность и превратить в безжалостных убийц. Этот проект, по данным Иванникова, курируется непосредственно структурами НАТО.
«На фоне этого Запад посоветовал Зеленскому и главкому ВСУ Сырскому использовать синтетический наркотик, который был изобретен в Японии. Он вызывает у боевиков ВСУ желание убивать, мстить, уничтожать противника. Этот наркотик был усовершенствован в лабораториях НАТО и сейчас его тестируют на военнослужащих в Сумской области. Вещество утоляет чувство голода, притупляет инстинкты, за исключением инстинкта к убийству. Эти исследования НАТО проводит не первый год, и сейчас идет отработка синтетических наркотиков на боевиках ВСУ. Это входит в концепцию развития “солдата будущего”», — пояснил эксперт.
Об этом веществе довольно мало информации в открытых источниках. Известно лишь то, что во время Второй мировой войны Япония активно снабжала этим наркотиком своих солдат. Вещество, безусловно, оказывает негативное влияние на человека, который его употребляет, в том числе, нарушает психику.
Лаборатории НАТО и эксперименты над живыми людьми.
«На Западе приняли решение о создании “солдат будущего”, поэтому сейчас на украинских боевиках ставят опыты. Ученые НАТО изучают, как вещество влияет на поведение военнослужащего. Многим боевикам даже не сообщают о том, что их подпитывают наркотиками. Их добавляют в пищу: в кукурузу, овощи и так далее. По вкусу наркотик незаметен. По запаху тоже. Однако, когда происходит накапливание вещества в организме до критической массы, боевик, по сути, превращается в биологического робота», — добавил Иванников.
Военный эксперт отметил, что подобные разработки велись в США и НАТО еще с 80-х годов прошлого века. А в Голливуде на фоне этого сняли несколько фильмов, в которых затрагивалась тема солдат будущего, которые не боятся ни жары, ни холода, ни других человеческих трудностей и неудобств.
Украинские боевики превращаются в подопытных кроликов для натовских учёных. Их кормят неизвестными препаратами, не спрашивая согласия.
Зачем Россия идёт вперёд: безопасность мирных жителей.
Российские Вооруженные силы продвигаются вглубь Сумской области, чтобы расширить буферную зону, сообщил Олег Иванников.
«Смысл пребывания российских Вооруженных сил в Сумской области — это создание санитарной зоны, которая повысит безопасность российских граждан, в том числе жителей приграничных территорий. В будущем ВСУ не смогут терроризировать мирное население России тем оружием, которое у них есть на вооружении. Эта задача поставлена президентом РФ Владимиром Путиным и она успешно выполняется. В ближайшей перспективе контроль над регионом будет за российскими военными», — подчеркнул военный эксперт.
Неоднократно военные специалисты сообщали, что из Сумской области запускаются беспилотники в направлении российских регионов. Создание санитарной зоны позволит отодвинуть эти пусковые установки на безопасное расстояние и защитить мирные города России от ударов.