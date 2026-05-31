Эксперт Тарасова рассказала, что нужно есть перед ЕГЭ

Среди прочих продуктов, от которых стоит отказаться, — кофе и энергетики на голодный желудок (кофеин стимулирует выработку желудочного сока без пищи, возникает изжога, гастралгия, а через 1,5 часа — падение эффекта и «рикошетная» сонливость), молоко и продукты с очень большим содержанием клетчатки. Употребление молока при лактазной недостаточности, которая встречается у многих подростков, может привести к вздутию и метеоризму. Грубая клетчатка же у некоторых вызывает спазмы и газообразование.