Группировка «Запад» за сутки уничтожила 70 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 78 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 70 тяжёлых боевых гексакоптеров противника», — сообщил Шаров.
Кроме того, уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов и три полевых склада с боеприпасами ВСУ.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным аэродромам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ. Атака стала ответом на террористические действия украинской стороны против гражданских объектов на территории России. Для её проведения задействовали высокоточные средства большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
