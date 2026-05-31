Пасечник пообещал восстановить уничтоженный ударом колледж в ЛНР

Власти ЛНР построят новый педагогический колледж взамен здания в Старобельске, разрушенного в результате атаки ВСУ. Об этом глава республики Леонид Пасечник сообщил в интервью Марине Ким в эфире «Соловьев Live».
По словам Пасечника, вопрос о восстановлении учебного заведения уже решен. Он заявил, что вместо разрушенного объекта будет возведен новый колледж.
«Будем строить новый. Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей», — сказал глава ЛНР, отвечая на вопрос о судьбе учебного заведения.
Пасечник подчеркнул важность подготовки педагогов и отметил, что именно от воспитания подрастающего поколения зависит будущее страны. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о роли учителей и духовников в формировании общества.
Глава республики добавил, что главной ценностью являются люди, а особое значение имеет забота о детях и их будущем.
Читайте также: Удар ВСУ по Старобельску обернулся для Киева тяжелыми последствиями.