Вратарь Сафонов стал первым в истории двукратным российским победителем ЛЧ: жена трогательного его поздравила

Супруга российского вратаря Матвея Сафонова вышла на поле с флагом России. Это случилось после триумфа «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) над «Арсеналом» в Лиге чемпионов 30 мая. Так Марина Кондратюк поддержала супруга.
Марина обняла спортсмена, накинув триколор на спину. Отмечается, что на церемонию награждения Сафонов флаг не проносил.
Помимо супруги Сафонова, на матче присутствовала журналистка и блогер Полина Лысенко. Она рассказала, как Марина вынесла российский триколор на поле после победы ПСЖ в Лиге чемпионов. Так, Марина вместе с Полиной буквально собрала его из частей флага Франции. Соответствующее видео Лысенко опубликовала в Telegram-канале.
Ранее ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов по пенальти. Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 1:1.
Послематчевые пенальти завершились победой французов со счетом 4:3. В отличие от прошлогоднего финала, где Сафонов остался в запасе, на этот раз он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
Эта победа сделала 27-летнего вратаря Сафонова первым в истории футболистом из России, который дважды становился победителем Лиги чемпионов.
Матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 прошел в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».
Для спортсмена этот трофей стал уже восьмым в парижской команде. В текущем сезоне российский голкипер провел 27 официальных матчей. Парижский клуб во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.
Сам вратарь не сдержал эмоций после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. В объектив попал момент, как Сафонов, сидя на газоне стадиона «Пушкаш Арена», расплакался.
После победы ПСЖ Сафонов признался, что встреча оказалась крайне тяжелой. По словам вратаря, масштаб его рекорда он оценит лишь со временем. Пока же он планирует поберечь себя перед чемпионским парадом в Париже.
Сафонова был выкуплен ПСЖ у «Краснодара» за €20 млн в 2024 году.
Однако французская столица после победы «Пари Сен-Жермен» над лондонским «Арсеналом» в матче Лиги чемпионов буквально взорвалась. Число задержанных во время погромов в Париже после победы ПСЖ выросло до 416 человек.