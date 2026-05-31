Мужчина погиб при пожаре в жилом доме под Красноярском

В поселке Памяти 13 Борцов Емельяновского района произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Жилой дом тушили сотрудники Емельяновского пожарно-спасательного гарнизона и краевые пожарные. На месте работали три единицы техники и восемь человек.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. После тушения огня в сгоревшем доме обнаружили погибшего мужчину. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Всего за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 15 пожаров.
