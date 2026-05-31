Холодную воду на правобережье Красноярска дали почти на сутки раньше

В Красноярске досрочно завершились плановые ремонтные работы на водозаборе острова Нижний Атамановский. Холодная вода вернулась в дома жителей Ленинского, а также части Кировского и Свердловского районов почти на сутки раньше установленного срока.
Напомним, отключение должно было продлиться с 23:00 29 мая до 23:00 31 мая 2026. Однако «КрасКом» завершил все запланированные работы по подготовке к зиме досрочно.
Если вода в вашем доме ещё не появилась, необходимо обратиться в управляющую компанию.
Следующее отключение холодной воды запланировано на 7 августа 2026 на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий, рассказали krsk.aif.ru в компании «КрасКом».