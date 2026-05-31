В РФ упростят порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новый порядок отстранения водителя в состоянии опьянения от управления автомобилем начнет действовать в России с 5 июня. Об этом ТАСС сообщил автоюрист Лев Воропаев.
«С 5 июня начнет действовать новый порядок отстранения водителей от управления транспортным средством с признаками опьянения. Теперь число документов для оформления такого водителя будет меньше за счет возможности сделать отметку в других протоколах вместо отдельного протокола», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский добавил ТАСС, что упрощена форма протокола. «Раньше [нужно было оформить] направление на освидетельствование состояния опьянения — это раз, документ. Отстранение водителя от управления по подозрению, что он пьяный — два, документ. Эвакуация машины — три, документ. И самый главный административный протокол, что человек пьян. Сейчас процедуру упростили и сказали, что все [будет внесено] в один протокол», — пояснил эксперт.
По его словам, будут сделаны новые типографские бланки. «В них в отдельных строчках напишут, что водитель подозревается в том, что он пьян, это раз. В следующей строчке будет написано, что машина эвакуируется. В следующей строчке будет написано, что водитель направляется на освидетельствование и так далее», — рассказал Ольшанский. Эксперт отметил, что в такой ситуации обжаловать решение будет очень сложно.