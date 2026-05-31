Подросток в Индии убил отца-многоженца из-за его второго брака

В Индии 17-летний подросток убил отца-многоженца, его вторую супругу, бабушку и племянницу из мести. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил портал NDTV.
Тела четырех человек обнаружили в сгоревшей машине. Произошедшее выглядело как несчастный случай, но следователей насторожило поведение подростка: пока его родная мать рыдала, он сидел рядом и спокойно пил чай.
Кроме того, на одной из жертв обнаружили следы ножевых ранений, а в автомобиле все тела находились на задних сиденьях — передние были пусты.
На допросе юноша признал свою вину. Он рассказал, что давно затаил обиду на отца из-за его второго брака и плохого отношения к его родной матери.
Подросток часто смотрел криминальные сериалы и изучал методы уничтожения улик. В ночь преступления он не спал до четырех утра, играя в игры на телефоне. Потом вошел в комнату отца и ударил его ножом. Проснувшаяся мачеха подняла тревогу, и на шум сбежались остальные. В убийстве мачехи, бабушки и племянницы юноше помогли мать и тетя.
После убийств тела погрузили в автомобиль и подожгли, пытаясь замаскировать преступление под аварию.
Возбуждено уголовное дело, подростка, его мать и тетю арестовали, сказано в статье.
