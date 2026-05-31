В России заявили о частых жалобах горожан на платные парковки

В России после многочисленных жалоб на сложности с платными парковками заявили о необходимости внедрения единых правил для всех регионов.

— Миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс, — цитирует Газета.ru члена Экспертного совета «Единой России» по подготовке Народной программы, Герой России Людмилу Болилую. — Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками. Водитель должен понимать, сколько стоит место и как удобно и своевременно его оплатить.

Чаще всего, отмечают в «Единой России», жители разных регионов страны жаловались на сложности с оплатой парковки, а также на штрафы, возникающие из-за технических сбоев.

— Парковки — это сервис для людей, а не способ заработать на них, — заключила Людмила Болилая.

В Волгограде платные парковки введены на многих улицах в центре города. На уходящей неделе стало известно о планах администрации расширить границы платной зоны, захватив сразу несколько востребованных у автомобилистов дорог в Ворошиловском районе. Подробнее — в нашем материале.

Фото из архива V102.ru.

