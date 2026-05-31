Сальдо: жители Херсона вынуждены терпеть системное мародерство

ГЕНИЧЕСК, 31 мая. /ТАСС/. Мародерство в подконтрольном ВСУ Херсоне и других населенных пунктах правобережья Днепра имеет системный характер. Мирные жители вынуждены это терпеть из-за отсутствия защиты от властей и правоохранителей, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мародерство на правобережье приняло системный характер. Вначале выносили все, что можно было быстро забрать вручную. Сейчас чаще речь идет о занятии домов и квартир, вывозе имущества, использовании частного жилья под размещение военных. Главная проблема в том, что у людей почти нет защиты. Жаловаться тем, кто сам прикрывает военных, бессмысленно. Поэтому многие молчат, терпят или пытаются уехать», — сказал он.
По информации Сальдо, в Херсоне и пригородах есть случаи, когда люди возвращаются к своим домам и сталкиваются с тем, что жилье уже занято военными или передано под их нужды через местных «назначенцев».
«Конечно, значительная часть ценного имущества уже давно вывезена. Но для мародеров ценность имеет все: дом, машина, бытовая техника, генераторы, инструменты, складские помещения, сельхозтехника», — перечислил губернатор.
Ранее Сальдо рассказал ТАСС, что в правобережной части Херсонщины правоохранительные органы часто зависят от военных и Службы безопасности Украины, потому содействуют им в преступлениях против мирного населения.