В Красноярске установят суслика-педагога

Двадцать первую бронзовую фигурку суслика установят в Центральном районе Красноярска 1 июня. Об этом сообщил скульптор, автор проекта Андрей Кошелев в большом интервью нашему изданию. Фигурку установлю на территории детского дома-лицея им. Х. М. Совмена, — сообщил он gnkk.ru. Кошелев также отметил, что есть договоренность с руководством учреждения, чтобы к суслику была возможность доступа у всех желающих. Напомним, проект с установкой бронзовых фигурок сусликов появился год назад. В течение всего лета 10 скульптур появлялись в разных местах краевого центра по проекту «Суслики в городе К.». После завершения проекта к скульптору начали обращаться с частными инициативами и спонсоры — так произошла установка еще 10 фигурок. Пока мы говорим, что ожидается сейчас еще 10. Да, еще 10 в планах, а дальнейшая судьба проекта будет зависеть от интересов горожан и от того, какие профессии и образы хочется воплотить, — сказал Кошелев в интервью изданию «Наш Красноярский край».