Более 40 новых семей появилось в Хабаровске в День рождения города

В краевой столице чествовали также пары, прожившие в браке полвека.

Источник: Хабаровский край сегодня

Более 40 пар хабаровчан создали семьи в День рождения города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», традиция поддерживается на протяжении многих лет.

— Ежегодно по традиции в День города мы проводим торжественную церемонию заключения брака во всех пяти районных отделах ЗАГСа. В этом году бракосочетание было приурочено к Дню рождения Хабаровска у 44 пар, — рассказала начальник городского отдела ЗАГС Ольга Воронина.

В том числе провели торжественную церемонию регистрации браков в праздничный день и в администрации краевого центра. Здесь семейные союзы заключили шесть пар.

Однако праздник был не только у молодоженов. В краевой столице чествовали также и тех, кто прожил в браке не один десяток лет.

— В районных отделах мы вручили правительственные знаки «За супружеское долголетие» 16 парам, прожившим в браке полвека.