В Хабаровском крае каждую банку икры возьмут на учёт

Новые правила маркировки затронули один из самых известных продуктов Дальнего Востока.

С 1 июня в Хабаровском крае, как и по всей России расширяются требования по обязательной маркировке красной и чёрной икры. Нововведение коснётся производителей, поставщиков и продавцов продукции в Хабаровском крае, — сообщает система «Честный знак».

Теперь информация о движении икры должна фиксироваться в государственной системе маркировки. Каждая партия получает цифровой след, который позволяет отследить путь продукции от производителя до прилавка магазина.

Для жителей региона тема особенно актуальна. Хабаровский край входит в число дальневосточных территорий, где добыча и переработка лососёвых традиционно остаются важной частью экономики. Новые меры направлены на борьбу с подделками и нелегальной продукцией, которая периодически появляется на рынке.

Покупатели смогут проверить легальность товара через мобильное приложение, отсканировав специальный код на упаковке. Предполагается, что это поможет снизить объём контрафакта и повысить доверие к продукции.