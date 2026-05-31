В РПЦ назвали динамичным процесс переговоров с государством про аборты

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вывод аборта из системы фонда обязательного медицинского страхования — это сложный процесс переговоров церкви с государством, в котором присутствует динамика. Об этом заявил в интервью ТАСС глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Необходимо вывести аборт из системы фонда обязательного медицинского страхования, поскольку это не та медицинская процедура, которая является необходимой и жизненно важной. Это такой сложный процесс переговоров, в котором мы находимся с государством», — сказал Легойда.
Он отметил, что сейчас все чаще в регионах именно в частных клиниках происходит отказ от совершения абортов, и церковь это приветствует. С двух сторон, возможно, когда-нибудь найдется решение этой проблемы, подчеркнул глава синотдела.
«В принципе динамика здесь присутствует», — заключил Легойда.
