Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЦ назвали динамичным процесс переговоров с государством про аборты

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что все чаще в регионах именно в частных клиниках происходит отказ от совершения процедуры, и церковь это приветствует.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вывод аборта из системы фонда обязательного медицинского страхования — это сложный процесс переговоров церкви с государством, в котором присутствует динамика. Об этом заявил в интервью ТАСС глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Необходимо вывести аборт из системы фонда обязательного медицинского страхования, поскольку это не та медицинская процедура, которая является необходимой и жизненно важной. Это такой сложный процесс переговоров, в котором мы находимся с государством», — сказал Легойда.

Он отметил, что сейчас все чаще в регионах именно в частных клиниках происходит отказ от совершения абортов, и церковь это приветствует. С двух сторон, возможно, когда-нибудь найдется решение этой проблемы, подчеркнул глава синотдела.

«В принципе динамика здесь присутствует», — заключил Легойда.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.